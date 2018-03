Cuba fabricará más bicicletas eléctricas

Una nueva línea de ensamble de bicicletas eléctricas se prevé hacer este año en La Habana, la cual abastecerá a la capital y al resto de las provincias occidentales.

Aunque hoy está en fase de negociación se espera que el próximo año estén explotándose sus potencialidades, dijo a Radio Reloj Eliel Pérez, director de la Empresa Industrial Angel Villareal Bravo, en Santa Clara, conocida como Ciclos Minerva, y agregó que para un mejor resultado se capacitarán a los trabajadores.

El directivo señaló que la casa matriz, en Santa Clara, continuará ofreciendo sus servicios al centro y oriente de Cuba, en tanto, afirmó que este año se prevé un aumento ostensible de la producción con la fabricación de 30 mil bicicletas eléctricas.

Para ello, dijo Eliel Pérez, se trabaja en la sucesión económica con el proveedor chino, con quien tienen 19 años de labor conjunta.

