Cuba expresa solidaridad con causa del pueblo palestino

La Habana, Cuba.- En declaración emitida por el Director General de Asuntos Bilaterales del MINREX, Emilio Lozada, expresó la más enérgica condena a la nueva y criminal agresión del Ejército de Israel contra la población palestina en la Franja de Gaza, que ha causado la muerte a 17 personas y ha dejado más de mil heridos.

Este hecho constituye una violación de la Carta de la ONU y del Derecho Internacional Humanitario, agudiza las tensiones en la región, y aleja la posibilidad de reanudar las conversaciones de paz, añade el documento.

Lozada llamó a los organismos internacionales, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y a la comunidad internacional, a exigir el cese inmediato de la agresión israelí contra el pueblo palestino.

Expresamos al gobierno y al pueblo palestino nuestra solidaridad y reiteramos la invariable posición de apoyo a una solución justa y duradera para ese conflicto, agrega la Nota.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.