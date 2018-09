Cuba estrecha relaciones con Ecuador e Irán

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se reunió en la ONU con sus homólogos de Ecuador, Lenín Moreno; y de Irán, Hasán Rohaní, como parte de su amplia agenda de encuentros bilaterales.

Durante los últimos años, La Habana y Quito estrecharon relaciones y sostienen programas de cooperación en diversas áreas; asimismo, la Isla e Irán afianzaron su cooperación en el terreno político y de las relaciones internacionales, al igual que en el campo del desarrollo económico.

Luego de que este año el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arreciara las hostilidades contra Irán, el mandatario de la nación persa dijo al embajador de Cuba en Teherán que continuaría consolidando lazos de amistad con la isla caribeña.

Además de sus encuentros con los mandatarios de Ecuador e Irán, Díaz-Canel realizó por primera vez una intervención en la ONU durante la Cumbre de Paz Nelson Mandela.

De acuerdo con la lista de oradores divulgada en Naciones Unidas, Díaz-Canel pronunciará un discurso en el debate general de la Asamblea el próximo miércoles, cuando se cumplen 58 años de la visita de Fidel Castro a la sede del organismo multilateral.

También en esa jornada, realizará una intervención en el evento que conmemora el Día Internacional para la Eliminación total de las Armas Nucleares.

Entre las diferentes reuniones previstas en la agenda del jefe de Estado cubano, se espera un diálogo con el secretario general de la ONU, António Guterres, y varios encuentros bilaterales con dignatarios de diversas partes del mundo.

Como parte del programa de trabajo, está previsto que el presidente cubano tenga algunas reuniones con empresarios estadounidenses, miembros de la comunidad cubana en Estados Unidos, e integrantes de la red de solidaridad con la Isla.

