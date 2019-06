Cuba en la Organización Internacional del Trabajo

Los sindicatos cubanos continuarán trabajando de manera constructiva en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), expresó este martes en Ginebra, Suiza, Ulises Guilarte de Nacimiento, Secretario de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC.

El máximo dirigente de la CTC intervino como delegado trabajador de la Isla, en la Reunión 108 de la Conferencia Internacional del Trabajo, ante la presencia de más de 180 delegaciones tripartitas de más de 180 estados miembros.

Guilarte de Nacimiento señaló que no cejará al llamado a democratizar los mecanismos de funcionamiento de dicha institución mundial, hacerla genuinamente plural, y representativa de todas las corrientes.

Por tal motivo, dijo, la Central de Trabajadores de Cuba seguirá colaborando con los loables fines de la Organización Internacional del Trabajo, y del mejoramiento continuo.

