Cuba denuncia nueva manipulación mediática (+ Video)

La Habana, Cuba. – Carlos Fernández de Cossío, director de la Dirección de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX), calificó de mal intencionado un artículo de la National Broadcasting Company en el que se acusa a Rusia por los supuestos incidentes contra diplomáticos norteamericanos en La Habana.

A través de la red social Twitter, el diplomático se pregunta por qué esa cadena de noticias se presta a esa peligrosa insinuación de conspiraciones de terceros países en Cuba, sin evidencias o fundamentos.

Fernández de Cossío apunta que en Cuba no se ataca a diplomático alguno, y recuerda que las investigaciones de instituciones de la Isla y de Estados Unidos descartan el uso de armas de ningún tipo contra diplomáticos estadounidenses.

No obstante, la administración republicana optó por reducir su personal diplomático en La Habana e incrementar las acciones que deterioran las relaciones bilaterales, reestablecidas hace casi cuatro años.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.