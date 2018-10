Cuba demanda de una reanimación productiva

La Habana, Cuba. – En un reciente chequeo dirigido por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y dedicado al desarrollo de los programas industrial, azucarero y energético se insistió en que el desarrollo del país demanda de la reanimación productiva y el rescate de la cultura industrial.

Dentro de ese esfuerzo se incluye el Grupo Empresarial de Electrónica, cuyas principales producciones han sido diseñadas para las condiciones y requerimientos de utilización en el mercado cubano.

Se conoció que las principales líneas de desarrollo de ese Grupo se concentran en la eficiencia energética, las energías renovables, la informatización de la sociedad, el despliegue de la televisión digital y la automatización industrial.

Referido al programa de desarrollo industrial, el ministro del ramo, Alfredo López, destacó que para el Plan 2019 se han identificado un grupo de productos que sustituyen importaciones.

El presidente cubano pasó revista al programa azucarero, un sector estratégico para la transformación productiva que, además, constituye una fuente segura de alimento, genera divisas como renglón exportable, suministra materias primas a otras industrias y proporciona empleo.

Julio García, presidente del Grupo Empresarial AZCUBA, explicó que, la estrategia actual de desarrollo ha facilitado un mejor direccionamiento del trabajo y un crecimiento de las producciones, pero los resultados están lejos de la proyección y las necesidades.

Múltiples son las razones que afectan el desarrollo de la agroindustria azucarera, entre ellas se mencionó la falta de integración con los programas de otros sectores que aseguran la zafra.

Señalaron también que no se promueve el encadenamiento productivo y de servicios con el resto de la industria nacional y que es limitada la participación de los centros de investigación.

