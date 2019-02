Cuba dará cálida acogida a Príncipe de Gales y Duquesa de Cornualles

Cuba recibirá con cálida hospitalidad a sus altezas el Príncipe de Gales y la Duquesa de Cornualles, reiteró el canciller Bruno Rodríguez, a propósito de la visita que realizarán del 24 al 27 de marzo.

En su cuenta de la red social Twitter, el canciller precisó que dialogó en esta capital con el embajador británico, Antony Stokes, a menos de un mes del viaje de Carlos, heredero al trono del Reino Unido, y su esposa Camila Parker.

De acuerdo con Rodríguez, el encuentro con Stokes permitió constatar la marcha satisfactoria de las relaciones bilaterales; medios de prensa británicos destacaron en días recientes que se trata de la primera visita a Cuba de miembros de la realeza del país.

Sus Altezas Reales arribarán a Cuba el 24 de marzo, estancia que permitirá resaltar los vínculos culturales, académicos y pueblo a pueblo entre el Reino Unido y Cuba.

