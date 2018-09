Cuba comparte los ideales y luchas de Mandela (+Video)

El presidente Miguel Díaz Canel destacó la importancia de que la Cumbre por la Paz convocada en la sede de la ONU en Nueva York lleve el nombre de Nelson Mandela, luchador inclaudicable contra el escarnio de la segregación racial.

No olvidamos-dijo el dignatario cubano-que durante los oscuros años del apartheid, y tiempo después de ser elegido presidente, a Mandela y a los más brillantes y honestos luchadores africanos los mantuvieron en listas de presuntos terroristas.

Cuba se honra en recordar que compartió sus luchas en la primera línea de combate junto con sus hermanos africanos de Angola y de Namibia. No olvidaremos Cuito Cuanavale, subrayó Díaz Canel.

Recordó el primer abrazo de Mandela libre a nuestro líder histórico Fidel Castro y rindió tributo al rebelde que luchó contra la injusticia, al preso político, al defensor de los derechos de su pueblo y al político que cambió la historia.

En su discurso en la Cumbre de la Paz “Nelson Mandela”, el presidente Miguel Díaz-Canel evocó que Fidel definió al líder sudafricano como ejemplo de hombre absolutamente íntegro, firme, valiente, inteligente, y Raúl lo calificó de profeta de la unidad, la reconciliación y la paz.

Así mismo recuerda el pueblo cubano a Nelson Mandela, añadió Díaz Canel, y criticó los alarmantes anuncios del aumento del gasto militar que lanzarán a una nueva carrera armamentista.

No puede haber desarrollo sin paz y estabilidad, ni paz y estabilidad sin desarrollo, dijo el presidente cubano y urgió a atender las causas raigales que generan conflictos.

Mucho queda por conquistar para hacer realidad los sueños de Mandela, y el único tributo digno a su memoria es impulsar el desarrollo de las naciones en desventaja. Actos más que palabras. Cooperación, No intervención. Solidaridad, No saqueo, reclamó Díaz Canel.

Al intervenir en la Cumbre de Paz Nelson Mandela, en la sede Naciones Unidas en Nueva York, el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel, destacó que la colaboración de Cuba con los pueblos de África se ha mantenido por más de 50 años como una prioridad de la política exterior de la Revolución.

La paz internacional permanece amenazada por la filosofía de la dominación, afirmó, y subrayó que por ello hacemos nuestras las palabras de Mandela cuando dijo:

En su discurso en la Cumbre dedicada al líder sudafricano y universal, Díaz Canel instó a trabajar por el futuro de paz que corresponde por derecho a los pueblos.

Honremos de verdad, plenamente, al inolvidable Mandela, a quien el Líder Histórico de la Revolución, Fidel Castro, calificara como un apóstol de la paz, concluyó.

