Cuba y China: historia de amistad y cooperación

A pesar de la distancia geográfica que las separa, Cuba y China atesoran una amistad fraternal y revolucionaria, y en los últimos años los nexos de cooperación mantienen buen impulso.

Así afirmó en el capitalino Hotel Nacional la Presidenta del Subconsejo de la Provincia de Zhejiang, Wu Guiying, quien señaló que en 2017 el intercambio comercial entre ambos países fue de 1760 millones de dólares.

En el Foro Empresarial, el Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Cuba, Rubén Ramos, dijo que la nación asiática se ratifica como el segundo socio comercial de la Isla, y uno de los principales destinos de nuestros rubros exportables.

La ocasión fue propicia para la firma de un Memorando de Entendimiento que afianzará la cooperación entre las partes.

