Cuba celebrará Congreso Internacional Minero-Metalúrgico

Del 25 al 27 de septiembre, Cuba acogerá el Congreso Internacional de Minería y Metalurgia, un escenario de interacción entre centros investigativos y de desarrollo con el entorno empresarial.

Académicos cubanos y foráneos se reunirán para promover la ejecución y visibilizar los resultados alcanzados en el área científica, divulgó la cartera de Energía y Minas.

El evento comprende, además, una Expoferia donde se presentarán innovaciones en la minería, geología, producción de sal, agricultura, industrias ligera y química, así como la enseñanza e investigación científica asociada a estos sectores.

La cita tendrá como sede el Centro de Convenciones y Comercial Plaza América, situado en el balneario de Varadero, y contará con la participación de representantes de Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Rusia, Suiza y otras naciones.

