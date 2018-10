Cuba y Canadá intercambian sobre turismo

Montreal, Canadá. – El ministro de Turismo de Cuba, Manuel Marrero Cruz, desarrolló un productivo programa de trabajo en Canadá, principal emisor de visitantes hacia la Mayor de las Antillas.

Marrero sustuvo un encuentro con la presidenta del Instituto de Turismo y Hoteleria de Quebec, Liza Frula, en el que ambos intercambiaron sobre la colaboración en la capacitación del personal del sector turístico.

Según informó a través de las redes sociales la embajadora cubana en el país nórdico, Josefinal Vidal, el titular del Turismo se reunió, además, con el vicepresidente primero de Asuntos Internacionales y Regulatorios de Air Canada, para conocer las perspectivas del trabajo de la aerolínea, que ya tiene 25 vuelos a Cuba, su cuarto destino en el mundo.

Asimismo, conversó con el presidente de la aerolínea Transat, para discutir sobre sus proyecciones y el trabajo conjunto en la promoción del destino Cuba, escribió Vidal.

