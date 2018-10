En Cuba campaña de homenaje a trabajadores bancarios

Reconocer la labor de los bancarios como pilar del desarrollo económico del país es uno de los objetivos principales de la campaña nacional lanzada este lunes en La Habana de homenaje a estos trabajadores.

La directora del Centro de Información Bancaria y Económica, del Banco Central de Cuba, Naivi Montané, y comunicadores de los restantes bancos del país, informaron además entre los propósitos, fomentar los valores que distinguen a los hombres y mujeres de esa profesión.

Montané reiteró que la jornada va dirigida al trabajador bancario, cuyo día se celebra cada 13de octubre, fecha en que se nacionalizó la banca cubana hace 58 años.

Recordó que el comandante Ernesto Che Guevara fue el primer presidente del Banco Nacional de Cuba, así como que éste, en su corto tiempo en esa función, implementó medidas decisivas que permitieron resolver complejas situaciones.

