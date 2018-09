Cuba califica de conspiración atribuir a Rusia supuestos incidentes

Cuba calificó de conspiración las insinuaciones publicadas en Estados Unidos de que Rusia estaría detrás de alegados incidentes de salud con diplomáticos norteamericanos en La Habana.

En su cuenta de la red social Twitter, el director general de Estados Unidos de la Cancillería, Carlos Fernández de Cossío, reiteró que en la Isla no se afecta a diplomático alguno, de ningún país y por ningún país.

De acuerdo con Fernández de Cossío, se trata de una versión irresponsable y malintencionada, y sobre todas las cosas, carente de credibilidad.

Cuba denuncia la manipulación política del tema con el claro propósito de golpear aún más los vínculos entre los dos países e insiste en su disposición a colaborar con pesquisas ligadas a un total rigor científico.

