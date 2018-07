Cuba y Belarús por proyectos conjuntos

Cuba y Belarús impulsan varios proyectos conjuntos para fortalecer sus relaciones económicas en sectores como la ciencia y la tecnología, según subrayó, en La Habana, Alexander Alexandrov, embajador de la nación europea en La Habana.

El diplomático señaló al carácter estratégico de los vínculos entre ambos países, al intervenir en un acto por la Fiesta Nacional de Belarús, efectuado este lunes en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

En presencia de representantes de instituciones y organizamos, y de miembros del cuerpo diplomático acreditado en La Habana, Alexandrov destacó, además, el interés de su país en crear empresas mixtas en la Isla, y facilitar la transferencia tecnológica.

Fernando González, presidente del ICAP, agradeció el permanente apoyo solidario del pueblo de Belarús, y significó el alto nivel en que se encuentran las relaciones políticas entre las dos naciones.

