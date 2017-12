Cuba avanza en la informatización de la sociedad

La Habana, Cuba.- La aprobación e implementación de una política para la informatización de la sociedad cubana marcó la vida del país en el año que concluye, aseguró en esta capital Wilfredo González, vicetitular del Ministerio de las Comunicaciones.

En diálogo con el portal Cubahoy de la red social Youtube, el viceministro reiteró que no existe limitación alguna desde el punto de vista político para el acceso de los cubanos a internet, y sí una voluntad de país para continuar avanzando en este proceso.

González significó que se comenzó en el año 2013 con 118 salas de navegación y a la fecha ya cuentan más de 650 en todo el territorio nacional, además de 500 áreas públicas de navegación wifi.

Dijo que el proyecto de las zonas wifi va a continuar en los próximos años, con el concepto de compartir, y no de excluir, como un imperativo de la sociedad, y de la Revolución.

Entre los avances señaló igualmente la llegada de internet a las casas con el proyecto Nauta Hogar, que cierra 2017 con 10 mil capacidades comercializadas, aún pocas, pero que en el año venidero debe aumentar.

El viceministro resaltó el esfuerzo de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) en materia de conectividad institucional, como base para la informatización del país.

Reconoció también cómo se trabaja con entidades nacionales, organismos de la Administración Central del Estado y empresas de desarrollo de software para crear condiciones y capacidad de infraestructura de comunicaciones.

Este es un paso que permite que los procesos que se informatizan dentro de estas entidades no solo tengan un beneficio hacia lo interno sino también hacia la población, abundó.

Para González, el trabajo que se viene desarrollando parte de la implementación de la política de país aprobada el 28 de febrero de 2017, que calificó de transversal, y que exige responsabilidad de varios organismos, no solo del Mincom, órgano rector que dirige los recursos hacia proyectos priorizados.

La política exige un plan nacional de informatización y dentro de él ya están 21 proyectos que tienen un alcance general y son los cimientos para continuar el desarrollo, explicó.

Se inició un proceso de informatización de los registros públicos, rectorado por el organismo central que es el Ministerio de Justicia, pero que de conjunto con el Mincom debemos impulsar para agilizar más los trámites y servicios a la población, apuntó.

Según el viceministro, se organizaron y construyeron muchas más infraestructuras que tienen que ver con la creación de contenidos digitales y en ese proceso hay actores que sobresalen, como los más de 600 Jóvenes Clubes de Computación y Electrónica.

Al respecto, mencionó la creación de productos como Mochila, el Estanquillo, la plataforma de blog Reflejos o la propia Enciclopedia Colaborativa Ecured.

En materia de capacidad de acceso en relación con internet y de desarrollo de contenidos y servicios digitales en el entorno cubano, no debemos estar satisfechos, debemos buscar mayor asequibilidad de la población y ser más ágiles, resaltó.

Puso como ejemplo relevante a la plataforma CubaEduca, del Ministerio de Educación que además de facilitar libros y clases en formato digital del sistema de enseñanza primaria, ofrece referencias de lo que el profesor podría enseñar, el alumno aprender y el padre repasar.

Y como si fuera poco, ahora están creando un servicio de consulta en línea, otra de las experiencias positivas que se deberán ampliar en el venidero año, comentó.

González consideró un reto la aplicación de la política en materia de ciberseguridad; en la medida en que avance el proceso de informatización deberá también avanzarse en este sentido, para proteger los beneficios, no solo de la Revolución, sino también los datos de los ciudadanos, añadió.

El viceministro cubano apuntó como otro gran desafío lograr que los organismos y gobiernos territoriales no solo puedan informar a la población, sino lograr una interacción con el ciudadano a través del llamado gobierno electrónico.

La sustitución de importaciones para el ahorro del país y estimular las exportaciones es algo en lo que también deberá avanzar en el venidero año, refirió.

Trabajamos para flexibilizar o eliminar un grupo de barreras que existen hoy y que se le permita a la industria nacional de aplicaciones informáticas estar en mejores condiciones para que atienda las prioridades nacionales de informatización, concluyó.

