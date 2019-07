Cuba asiste a Foro mundial sobre parlamentarismo

Moscú, Rusia. – Las diputadas Ana María Mari Machado, vicetitular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y Yolanda Ferrer Gómez, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, participan en Moscú en el II Foro Internacional sobre Desarrollo del Parlamentarismo, convocado por la Duma Estatal Rusa.

Este año asisten al evento, que concluirá hoy, unos 40 presidentes de Parlamentos y representantes de 132 países, lo cual le reafirma como un escenario de concertación y diálogo.

Tras concluir la sesión inaugural, las parlamentarias cubanas integraron la Comisión de Seguridad Internacional, Paz y Estabilidad, en cuyos debates ratificaron el compromiso de nuestra Asamblea Nacional con el multilateralismo y la soberanía de los pueblos.

En el contexto de la cita, la delegación de la Isla sostuvo un encuentro con Iván Mélnikov, vicepresidente primero de la Duma Estatal Rusa.

