Cuba apuesta por la inversión extranjera

Cuba promueve la inversión extranjera en el 52 Congreso Anual de la Asociación de Ferias Internacionales de América (Afida), que tiene lugar en México.

En el foro participan los principales actores feriales de América, España y Portugal; la Cámara de Comercio de Cuba está representada por Miriam Martínez, directora de Ferias y Exposiciones de esa entidad.

La ocasión será propicia para promover la participación extranjera en la edición 36 de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV), para celebrarse del 29 de octubre al 2 de noviembre en La Habana.

Este año, en el marco de FIHAV, tendrá lugar el III Fórum de Inversiones en Cuba, donde se presentará la nueva carpeta de oportunidades de negocios, dirigida a atraer capital foráneo hacia los proyectos priorizados para el desarrollo económico de la mayor de las Antillas.

