Cuba apuesta por diversificar la producción de níquel y cobalto

La Habana, Cuba. – Presente en la cartera de oportunidades de negocios del sector, implementar nuevos proyectos que permitan diversificar la producción de níquel y cobalto es uno de los retos del Grupo Cubaníquel.

A ello se suma restablecer las capacidades productivas y los índices de eficiencia metalúrgica y energética, de las fábricas productoras de esos minerales metálicos en el país.

Hoy los trabajadores de las empresas Moa NíquelS.A. y la Comandante Ernesto Che Guevara, ubicadas en la provincia de Holguín, se concentran en utilizar los yacimientos minerales y depósitos de colas resultantes de las actuales explotaciones mineras, que permitan utilizar racionalmente los recursos, y mejorar las condiciones ambientales.

Se considera que las reservas cubanas de níquel en sus diferentes categorías representan el 12 por ciento de las reservas mundiales en depósitos lateríticos.

