Cuba agradece solidaridad del pueblo suizo

Ginebra, Suiza. – El primer vicepresidente, Salvador Valdés Mesa, agradeció en Ginebra el apoyo del movimiento suizo de solidaridad con la Isla y su quehacer para contrarrestar la hostilidad estadounidense.

Valdés Mesa, quien encabezó la delegación cubana a la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo, se reunió con representantes de organizaciones de amistad con Cuba y denunció el recrudecimiento del bloqueo con la activación de Título III de la Ley Helms-Burton.

Señaló que el objetivo de ese engendro legal es atemorizar a los empresarios extranjeros interesados en invertir en Cuba, e impedir el desarrollo del país.

Junto a Venezuela y Nicaragua, nos acusan de “tiranía del mal” y de desestabilizar el continente, lo opuesto a lo que siempre hemos practicado: el internacionalismo,denunció Valdés Mesa, y añadió que América Latina sufre una ofensiva neoliberal contra las ideas progresistas.

