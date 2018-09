Cuba agradece apoyo peruano contra bloqueo

El embajador de Cuba en Perú, Sergio González, reiteró al primer ministro de Perú, César Villanueva, el agradecimiento de su país por la política peruana de apoyo a la resolución contra el bloqueo de Estados Unidos a la Isla.

En una visita al premier, el diplomático subrayó la importancia que para nuestro país tiene el respaldo de la comunidad internacional a la justa causa que demanda el fin del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.

En la reunión se analizaron las posibilidades de cooperación en diversos campos, como Salud, Educación y Deportes y se recordó la ayuda de la isla a Perú ante varias catástrofes.

González también reiteró la disposición de Cuba para cooperar en la formación de profesionales peruanos de la salud, bajo el esquema de Beca 18, para egresados de secundaria con alto rendimiento académico y carente de medios para realizar estudios superiores.

