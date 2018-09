Cuba actualiza el quehacer científico y productivo en la minería

La Habana, Cuba. – Las experiencias en la explotación y procesamiento de minerales metálicos y no metálicos, así como el desarrollo de nuevas tecnologías centrarán la atención de los más de 400 participantes al Congreso Internacional de Minería y Metalurgia, Minimetal 2018.

Una veintena de países confirmaron su asistencia a esta cuarta edición, que acontecerá en el Centro de Convenciones Plaza América, en Varadero, del 25 al 27 de este mes, informó Blasa Delgado, del Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica.

Significó que el evento busca promover la ejecución de investigaciones que vinculen los centros de desarrollo tecnológico con el sector empresarial cubano y mixto, a través de proyectos conjuntos.

Como parte de Minimetal 2018 sesionará además una expoferia asociada, con la participación de 10 entidades nacionales.

