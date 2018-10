Cuba aboga por una mejor gestión de las ciudades

La Habana, Cuba. – La seguridad alimentaria en la agricultura urbana, y el ordenamiento territorial de los municipios acorde al nuevo modelo económico y social que desarrolla Cuba, son temas hoy en la Convención Internacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, con sede en La Habana.

Este lunes el organismo ONU-Hábitat entregó al Instituto de Planificación Física la distinción Pergamino de honor, por la presentación del Plan de Acción Nacional para la implementación de la Nueva Agenda Urbana, siendo Cuba el primer país de América Latina que recibe el galardón.

Sobre el plan de acción, el presidente de Planificación Física, Samuel Rodiles, resaltó que se promueve la elaboración de inventarios de tierras como catastros, mapas de riesgos y valoración de suelos.

La coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, Consuelo Vidal, ponderó la labor de Cuba en la obtención de instrumentos con impactos en el ordenamiento territorial y urbano.

