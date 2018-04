Cuba: Un 1ero. de Mayo de reafirmación revolucionaria

La Habana, Cuba. – La juventud ratificará este 1ero. de Mayo el respaldo de la clase obrera cubana a los pueblos latinoamericanos y caribeños que sufren la arremetida neoliberal orquestada por el imperialismo, aseveró Claudia Más.

La secretaria general de la Unión de Jóvenes Comunistas del Policlínico José Martí, en La Habana, agregó que apoyarán a Venezuela en la defensa de los más puros ideales de libertad del hombre frente a los opositores recalcitrantes.

Ramiro Delgado, médico de familia del municipio de Marianao, dijo a Radio Reloj que en los actos y desfiles obreros por el Día del Proletariado reclamará el fin del infame bloqueo y el cese de los programa intervencionistas del imperio contra Cuba.

Este 1ero. de Mayo reafirmaremos las miles de razones de la juventud cubana para ratificar el compromiso con el legado de Martí y Fidel.

