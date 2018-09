Crece interés de cubanos en el exterior en proceso constitucional

El director de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ernesto Soberón, destacó la creciente participación de connacionales fuera de Cuba en el debate del Proyecto de Constitución.

En su cuenta de Twitter, Soberón dijo que casi mil propuestas desde 91 países demuestran el interés de esos ciudadanos oriundos de la isla en el desarrollo de la sociedad de su tierra natal.

El diplomático consideró que la participación de los cubanos residentes en el exterior en el análisis y debate del proyecto constitucional se considera un hecho inédito en la historia de la Revolución.

Tras un amplio debate y la posterior aprobación por los diputados cubanos de este proyecto, en la isla se desarrolla desde el 13 de agosto una consulta popular para dar la posibilidad al pueblo de aportar criterios y sugerencias en el documento.

