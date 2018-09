Crean en Cuba fundación Ariguanabo para preservar ese río

El cantautor cubano Silvio Rodríguez abogó por la protección del entorno natural del río Ariguanabo al constituir una fundación con fines culturales y científicos para preservar esa cuenca hidrográfica.

La Fundación Ariguanabo tiene como objetivo la colaboración para la protección, conservación y fomento del patrimonio cultural en la región geográfica definida como cuenca Ariguanabo, que se localiza en Artemisa.

La entidad debe contribuir al desarrollo cultural, material y espiritual de los habitantes del área, además de colaborar con los órganos e instituciones municipales en el desarrollo de la cultura y la ciencia.

Rodríguez agradeció el apoyo del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a la iniciativa de crear una fundación que estará al servicio de la naturaleza en un momento en el cual la existencia del río Ariguanabo se encuentra amenazada por años de deterioro ambiental.

