Corresponder la Constitución con nuestra realidad

Un grupo de trabajadores de la empresa Aguas de La Habana debatieron el proyecto de Constitución, un ejercicio que fomentó la conciencia patriótica de cada ciudadano.

Raúl Morán, del departamento de atención a la población, se refirió al artículo 64, que manifiesta la obligación de los funcionarios de atender y dar respuesta a las quejas de los clientes en un plazo adecuado, hecho que, por su experiencia laboral, no siempre se cumple.

Acerca del artículo 68, referido a la unión voluntaria concertada entre dos personas, Ana Leonor Ortíz, del departamento jurídico de Aguas de la Habana, propuso la introducción del vocablo relaciones consensuales, término que se utiliza en otros países.

Eduardo Molina habló sobre el derecho al agua ratificado en el proyecto de Constitución, pero, llamó a hacer un uso racional de ese recurso subsidiado por el Estado.

