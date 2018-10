Convocan a twitazo en homenaje al 10 de Octubre

El periódico La Demajagua, órgano informativo de la provincia de Granma convoca a un twitazo, en el cual se recuerden los acontecimientos previos y posteriores al alzamiento del 10 de octubre.

Desde las nueve y hasta las once de la mañana del próximo martes circularán en Twitter, los hashtags La Demajagua 150, 10 de octubre y solo una revolución, según explicó Geidis Arias, jefa de la redacción digital en el rotativo.

Uno de los objetivos del twitazo es difundir las particularidades del suceso histórico y los motivos por los cuales Carlos Manuel de Céspedes y el resto de los patriotas comenzaron la primera y única Revolución cubana.

Como homenaje al aniversario 150 del inicio de la gesta, el territorio granmense realiza además un amplio programa de actividades, tales como exposiciones, acampadas en sitios históricos, trabajos productivos y espectáculos artísticos.

