Convocan a taller sobre el pensamiento de Fidel

La Sociedad Cultural José Martí, filial Camagüey, invita al Taller Provincial El pensamiento de Fidel Castro Ruz y La Historia me Absolverá, que se efectuará el 16 de octubre en la Casa de la Memoria.

Los interesados deberán entregar un resumen del trabajo de no más de 250 palabras entre el cuatro o el cinco de octubre en la sede del evento, en él deberán aparecer los objetivos, la necesidad y su importancia.

Para el día del encuentro, los asistentes deben llevar sus investigaciones concluidas; la duración de la exposición será de diez minutos; y las ponencias no deben exceder las 15 cuartillas, incluyendo bibliografías, citas, referencias y anexos, solo se aceptarán hasta tres autores.

Entre las temáticas figura: Visión de Fidel Castro acerca del inicio de nuestras luchas por la independencia y la Historia. Hechos, personalidades. Trascendencia. Papel de Cuba.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.