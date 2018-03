Convocan en Cienfuegos Coloquio Nacional Carlos Rafael Rodríguez

Cienfuegos, Cuba.- La XIII edición del Coloquio Nacional Carlos Rafael Rodríguez In Memoriam se celebrará del 23 al 25 de mayo en Cienfuegos, a la que están convocados todos los interesados del país.

Entre los objetivos del evento está promover la investigación sobre la vida y obra del político, intelectual y revolucionario, así como de personalidades cubanas y extranjeras destacadas en estudios sociológicos y culturales.

Los organizadores informaron que el Coloquio Nacional coincidirá con el aniversario 105 del natalicio de Carlos Rafael Rodríguez, que nació el 23 de mayo de 1913, en la ciudad de Cienfuegos.

El plazo de admisión de los trabajos cerrará el 1ro de abril en el departamento de marxismo de la Universidad, donde el Comité Científico emitirá los dictámenes y seleccionará los cumplidores de los requisitos.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.