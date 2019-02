Convocan al Premio Nacional de Calidad de la República de Cuba

La Oficina Nacional de Normalización convocó al Premio Nacional de Calidad de la República de Cuba, instituido en 1999 para distinguir a las entidades del país.

Miriam Torres, Máster en Ciencia y Directora de Certificación, de la Oficina, informó en un encuentro con empresarios, efectuado en la Cámara de Comercio de la República de Cuba, sobre los principios y bases del Modelo de Excelencia del estímulo en cuestión.

Explicó que podrán optar por él las entidades estatales o del sector cooperativo, mini industrias y pequeñas organizaciones, empresas mixtas, sociedades mercantiles, nacionales o extranjeras, radicadas en la nación.

Además, las Unidades Empresariales de Bases, las sucursales, Divisiones Territoriales o Agencias, consideradas entidades subordinadas con determinada autonomía.

