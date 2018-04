Convoca el movimiento sindical a festejar el 1ero. de mayo

Artemisa, Cuba. – Luego de concluir la jornada sabatina de trabajo voluntario en áreas de la Unidad Básica Rigoberto Corcha en Artemisa, Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) convocó al Primero de Mayo.

Muchas son las razones para convertir el Día del Proletariado mundial en la mayor demostración de apoyo a la Revolución, a Raúl y al Partido, en un nuevo espacio de homenaje al líder histórico Fidel Castro Ruz, destaca el documento.

La convocatoria señala que este Primero de Mayo se movilizarán a los trabajadores a convertir en Victorias Productivas las complejidades del escenario económico que hoy enfrenta el país.

Lo anterior representa, materializar la elevación de la eficiencia, la productividad, el ahorro y la calidad desde cada fábrica y plantel industrial, las actividades docentes, de investigación y los servicios.

El pueblo chino va a luchar junto a los cubanos por el desarrollo económico de ambos países, expresó el embajador de la República Popular China en Cuba, Chen Xi, quien rindiò homenaje a combatientes del Moncada, en el El Mausoleo a los Mártires de Artemisa.

El miembro del Buró Político y Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, y José Antonio Valeriano, primer Secretario del Partido en la provincia, acompañaron a los visitantes quienes ratificaron su solidaridad con Cuba.

La ceremonia fue el preàmbulo de la Jornada de Trabajo Voluntario iniciada este sábado en el país dedicada a los Aniversarios de la Uniòn de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros de Jose Martí

Los diplomáticos chinos junto a miembros del Secretariado de la CTC y trabajadores participaron en la siembra de caña en la Unidad Básica de Producción Cooperativa Rigoberto Corcha.

