Convoca al voto unido la Central de Trabajadores de Cuba en Artemisa

Artemisa, Cuba.- La Central de Trabajadores de Cuba en la provincia de Artemisa, llama a sus afiliados a ejercer su derecho al voto este domingo 11 de marzo para elegir a los Diputados al Parlamento cubano y delegados a la asamblea Provincial del Poder Popular.

El secretario general de la organización obrera en ese territorio, Eduardo Antonio Chiong, dijo que la clase obrera demostrará con su voto unido por la Patria el respaldo al proceso revolucionario cubano que cada día construye un futuro mejor.

En la provincia de Artemisa, 993 colegios electorales abrirán sus puertas desde las 7:00 de la mañana del domingo a donde se espera acudan más de 388 000 electores.

Los diferentes sindicatos expresaron su compromiso de asistir temprano a las urnas para elegir a los 75 delegados a la asamblea provincial y 26 diputados al Parlamento cubano.

