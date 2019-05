Contundente desfile proletario en Santiago de Cuba

Santiago de Cuba. – De contundente compacto y combativo calificó el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, el desfile protagonizado por los santiagueros este Primero de Mayo en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo.

Al finalizar la marcha proletaria, el dirigente partidista acompañado por las autoridades de la provincia, señaló a la prensa: Una vez más, Santiago de Cuba nos tiene acostumbrado a dar una respuesta revolucionaria ante las difíciles situaciones que vive la Patria y el mundo de hoy.

Más adelante, José Ramón Machado Ventura elogió el entusiasmo y el colorido del desfile en Santiago de Cuba, protagonizado por más de trescientos mil trabajadores y familiares de la capital oriental.

Mientras que en el resto de los territorios de la provincia santiaguera se realizaron patrióticos y masivos desfiles por plazas y calles de las cabeceras municipales.

