Contribuyen científicos de Mayabeque al Proyecto constitucional

Por:Yaxniel Querin

Trabajadores del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA) analizaron el Proyecto de Constitución de la República de Cuba con un 95 por ciento de asistencia a los debates.

La discusión de la Carta Magna se organizó en varias reuniones, distribuidas por las direcciones de aseguramiento, sanidad vegetal y la dirección del centro, recursos humanos, economía e internacionalización y gestión empresarial, y la última, de salud animal.

Fue notable la preparación de los participantes del CENSA con propuestas para modificar, suprimir o agregar algo, y fueron hechas más de 235 intervenciones.

Entre los temas estuvo el Título seis capítulo tres, presidente y vicepresidente, referido a la edad y permanencia en el cargo, con opiniones encontradas, y también se abogó sobre el bienestar animal y la protección al medio ambiente.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.