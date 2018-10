Contribuir al empoderamiento de las tecnologías de la informatización

La Habana, Cuba. – ¿Cómo la Unión de Informáticos de Cuba puede contribuir a la informatización de nuestra sociedad? es una interrogante que responden los delegados a la 1era. Conferencia Nacional de la joven organización, que culmina hoy en el Palacio de Convenciones de La Habana.

El ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, afirmó estes martes que la fortaleza de esa organización es unir a profesionales de un sector estratégico, quienes a través de sus conocimientos tributen al desarrollo de la informatización.

Instó el titular a, desde cada territorio, garantizar espacios y acciones de superación que contribuyan a elevar la profesionalidad de sus afiliados.

Por su parte, la vicepresidenta de la Unión de Informáticos de Cuba, Maria Esther Alfonso, significó que propiciar al empoderamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones es hoy una meta.

