Continúa ETECSA recuperando servicios en telefonía móvil (+Fotos)

La Habana, Cuba. – La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) informó este jueves que continúa el proceso de restablecimiento de la telefonía celular, afectada desde el pasado 25 de junio por el incendio en un Centro Tecnológico en la ciudad de Santa Clara, en la provincia de Villa Clara.

Según Elisa Alfaro, del departamento de Comunicación Institucional de esa entidad, en la provincia de Pinar del Río, ya se dispone de cobertura en todos sus municipios, mientras se reintegraron 7 radiobases que mejoraron los niveles de prestaciones.

También, dijo Alfaro,se incrementaron en la jornada de este jueves las radiobases instaladas en Villa Clara y Sancti Spíritus, cuyas cabeceras provinciales ya cuentan con el servicio en la mayoría de sus barrios desde el miércoles.

Cienfuegos, ya comenzó la instalación del equipamiento para lograr la cobertura en su ciudad capital, afirmó la funcionaria; aunque hasta que se logre los niveles de cobertura anteriores al siniestro, los clientes podrán percibir congestión en ciertas áreas y horarios.

Fotos tomadas de Vanguardia

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.