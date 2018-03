Continúa Congreso Obrero en provincias cubanas

Consolación del Sur se convirtió en el primer municipio pinareño donde se celebró la conferencia Vigésimo primer Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, la cual presidió la segunda secretaria del organismo obrero en el país, Carmen Rosa López.

La dirigente habló de la necesidad de fortalecer más las estructuras de base y la sindicalización en el sector no estatal, donde se afilian más de un millar de hombres y mujeres con un peso fundamental en la economía del territorio.

Durante la Conferencia XXI Congreso de la CTC en Consolación del Sur, se reconoció sus avances en la agricultura, la salud y la educación responsabilizada con la formación de valores de niños y jóvenes.

Al término se dieron a conocer los objetivos de la nueva etapa y la ratificación de Tania de la Caridad Peña, como máxima dirigente obrera de ese municipio pinareño.

