Constituyentes radialistas en Bayamo

El periodista Manuel Lauredo de Radio Bayamo, ponderó la satisfacción de él y sus compañeros por ser constituyentes, al analizar este el lunes el Proyecto de la Futura Carta Magna.

Agradeció a la Comisión que elaboró el texto, y dice estar satisfecho porque con claridad meridiana se establece en su primer artículo, que Cuba es un Estado Socialista de derecho, democrático, independiente y soberano, y es el Partido la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado.

Trabajadores de Radio Bayamo, estiman que la futura Ley de Leyes, debe establecer como Moneda Oficial al Peso Cubano, y que el Gobernador sea electo en su territorio e integre el Parlamento como Diputado.

El escritor Abel Guerrero, pidió que después de aprobarse la nueva Constitución, el pueblo debe conocerla porque es parte de su cultura como ciudadano.

