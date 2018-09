Constituyen delegación de Las Tunas a IX Congreso cederista (+Fotos)

En el Memorial Mayor General Vicente García González se constituyó la delegación de Las Tunas al IX Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

El miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y del Consejo de Estado, Carlos Rafael Miranda Martínez, Coordinador Nacional de la organización, presidió junto a autoridades locales del Partido el abanderamiento, con la entrega de la enseña nacional a la Coordinadora provincial, María Elena Parra Fuentes y la del Congreso a Yovany Ávila Piñera.

A nombre de la delegación intervino el joven, con un llamado de hacer lo que nos toca y hacerlo bien en la consulta del Proyecto de Constitución y en su próxima aprobación, como principal respaldo a la Revolución y a Raúl.

La representación tunera la conforman 25 delegados y 5 invitados, quienes estudian la documentación y reciben orientaciones para prepararse con vistas a la cita nacional, programada del 26 al 28 del presente septiembre.

Antes del abanderamiento, los delegados rindieron homenaje al Mayor General Vicente García, en el parque que lleva su nombre en el centro histórico de la capital tunera.

