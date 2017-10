Constituyen cátedra honorífica Fidel Castro

Artemisa, Cuba.- Al conmemorarse cinco años de la creación de la Universidad de Artemisa, fue constituida la Cátedra Honorífica Estudio del pensamiento y obra del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.

En el Mausoleo a los Mártires de ese territorio, fue creado el grupo integrado por 50 personas que tendrán la posibilidad de realizar espacios de debate y actualización permanente, sobre la visión del pensamiento del Comandante en Jefe.

Con la creación de la Cátedra Honorífica Fidel Castro se logra generalizar y sistematizar su visión de futuro, parte esencial en la formación integral de los jóvenes universitarios y del pueblo en general.

El miembro del Comité Central del Partido y su Primer Secretario en la provincia, José Antonio Valeriano Fariñas, asistió a la constitución que fue antecedida por el homenaje a los jóvenes artemiseños asaltantes al cuartel Moncada.

