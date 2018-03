Constituirán asamblea provincial del Poder Popular en Artemisa

Artemisa, Cuba.- La sesión constitutiva de la asamblea provincial del Poder Popular en Artemisa, acontecerá este domingo desde las nueve de la mañana a partir de que los 75 delegados tomen posesión de sus cargos y presten juramento en correspondencia con lo establecido por la Ley Electoral número 72.

En declaraciones de la presidenta de la Comisión de Candidatura, Milady Balsinde Paula, informó que previo a este paso concluyó el proceso de consulta a los recién electos delegados respeto a las candidaturas que serán presentadas para elegir al presidente y vicepresidente del órgano superior local del poder del Estado.

Una vez constituida la Asamblea Provincial del Poder Popular, elige entre sus integrantes mediante el voto secreto a sus máximas autoridades, señaló Vilma Zamora Hernández, presidenta de la Comisión Electoral Provincial que se encargará del desarrollo del escrutinio y anuncia los resultados de la elección.

Le corresponderá al Presidente del órgano de gobierno una vez investido de la más alta autoridad, nombrar al secretario de esa estructura y hacer cumplir el ejercicio de las funciones estatales por un periodo de 5 años de mandato.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.