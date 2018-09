Constitución inclusiva y de respeto

Artistas e intelectuales cubanos se sienten identificados con el Proyecto de Constitución, y tienen una participación activa desde iniciada la consulta popular.

El Presidente de la Asociación Hermanos Saíz de la filial en Guantánamo, Eldys Baratute Benavides, destacó a la Revista Semanal que el Proyecto de Constitución abarca un amplio espectro de la sociedad basado en el cultivo de los saberes y el respeto.

Mencionó que el Estado orienta, fomenta y promueve el arte en todas sus manifestaciones, sobre la base de la libertad de creación artística y la defensa de la identidad de la cultura cubana, la conservación del patrimonio cultural y la riqueza artística e histórica de la nación.

El Presidente de la filial de la Asociación Hermanos Saíz en Guantánamo dijo a la Revista Semanal que nuestra Constitución es inclusiva y abarcadora con otros códigos y maneras de comunicarse.

Nuestra Constitución es libertad creativa y una reafirmación de la política cultural que desde el triunfo revolucionario se ha aplicado en Cuba.

Al respecto, el Presidente de la Asociación Hermanos Saíz de la filial en Guantánamo, Eldys Baratute Benavides, destacó a la Revista Semanal que nuestra Ley de Leyes hace un guiño a la creación artística literaria y más que eso habla del respeto al ser humano, al adulto mayor, a la mujer, a la infancia, a la orientación sexual y a la raza.

Baratute Benavides añadió que siempre hay cosas que mejorar en la Constitución, y expresó que se debe seguir revisando la redacción y estilo del documento, porque errorres podrían desorientar al pueblo.

Estoy conforme con el proyecto y creo que cuando se apruebe con los cambios que evidentemente se tienen que hacer a partir del debate popular vamos a ser un país mejor, aclaró.

