Constatan situación ambiental en la bahía de Matanzas

Matanzas, Cuba. – Hasta la Base de Supertanqueros, en Matanzas, acudieron este domingo los ministros de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez Montoya, y de Energía y Minas, Raúl García Barreiro para apreciar la zona tras el reciente derrame de crudo.

La información del periodista Hugo García precisa que Pérez Montoya evaluó de mínimo el impacto y estado las playas próximas al lugar de la avería, donde fuerzas especializadas actuaron con celeridad en la limpieza.

Ambos titulares visitaron los tres muelles de la Comercializadora de Petróleos de Matanzas y el litoral cercano, especialmente la playa El Judío donde recalaron manchas del hidrocarburo.

Ángel Alfonso Martínez, director de la Unidad de Medio Ambiente en el territorio, significó que no se aprecian peces muertos ni daños en la barrera coralina y gracias a los vientos el derrame se mantuvo dentro de la rada.

