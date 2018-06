Constata Ramiro Valdés marcha de inversiones en Villa Clara

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez evaluó en Villa Clara la marcha de la reconversión tecnológica de la Empresa Planta Mecánica, a fin de modernizar esa fábrica para el desarrollo de programas priorizados del país.

El vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros comprobó en esa provincia los avances del Programa de la Vivienda, y se interesó por el progreso de las industrias locales de materiales de la construcción y su equipamiento.

En el intercambio sostenido en Villa Clara, el también Héroe de la República de Cuba Ramiro Valdés Menéndez indagó por el progreso de las industrias locales de materiales constructivos, indispensable para avanzar en la edificación de viviendas.

También visitó la Planta Cloro Sosa, y la parte civil de la Bioeléctrica que se erige en el central Héctor Rodríguez de Sagua la Grande.

