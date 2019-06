Constata Ramiro Valdés marcha de programas en Villa Clara

Villa Clara, Cuba. – El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez evaluó en la sede del Gobierno en Villa Clara la marcha de programas económicos y sociales, con la presencia de autoridades gubernamentales y directores de empresas del territorio central.

En la reunión fue actualizado sobre el comportamiento del reciclaje de materias primas; el control del combustible y el consumo eléctrico, donde esa provincia se excede, y llamó a ajustarse a lo planificado.

Durante el encuentro en la Asamblea del Poder Popular en Villa Clara, el también vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros indagó sobre la venta de combustible al sector privado en servicentros de CIMEX, las que se han incrementado.

En esa provincia Valdés Menéndez visitó la Planta Cloro Sosa y la Fábrica de Calderas de Sagua la Grande, y se interesó por la reconversión tecnológica de Planta Mecánica y el Poligráfico.

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, hizo entrega de la bandera de Vanguardia Nacional al colectivo de la Empresa Geominera del Centro, de Villa Clara.

En el acto, Argelio Abad, director de esa entidad, destacó el sobrecumplimiento de los planes productivos de todas sus unidades, las que ingresaron 50 millones de pesos en el 2018 por concepto de ventas.

Durante la entrega en Villa Clara de la bandera de Vanguardia Nacional a la Empresa Geominera del Centro, también la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía de esa provincia, recibió la condición de Colectivo Distinguido.

José Cabrera Cabrera, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Energía y Minas, destacó el compromiso que a partir de ahora contraen ambos colectivos, en función de aportar más a la economía cubana.



