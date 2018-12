Conmemoran la toma del poblado El Cobre

Santiago de Cuba. – Habitantes del conocido poblado de El Cobre, en Santiago de Cuba, junto a combatientes y autoridades del territorio, conmemorarán este 17 de Diciembre el aniversario 60 de su liberación por tropas rebeldes como parte de la ofensiva final contra la dictadura de Batista.

En la actividad se darán cita santiagueros de diferentes generaciones para evocar aquella acción protagonizada por fuerzas del Tercer Frente Oriental, la cual significó la marcha victoriosa hacia la capital oriental y la inminente derrota de Batista.

El conocido poblado donde está el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, conocida también como Virgen Mambisa, mostrará a 60 años de su liberación la obra transformadora de la Revolución.

Nuevas obras para pobladores y visitantes como la apertura del Hotel Los Peregrinos y el mejoramiento de la calidad de vida del Consejo Popular figuran en ocasión de la efeméride

