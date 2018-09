Conmemoran aniversario del Congreso Campesino en Armas

El aniversario 60 del Congreso Campesino en Armas será recordado este viernes en Soledad de Mayarí, en Santiago de Cuba donde en 1958 el comandante Raúl Castro presidió esa reunión.

Miembros destacados de la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores Privados de Cuba, cooperativistas y directivos de la organización recibirán en el Mausoleo a los Mártires del Segundo Frente la medalla Romárico Cordero, Distinción Antero Regalado y el Sello 60 aniversario.

Los cooperativistas agrícolas cubanos realizan por estos días diversas actividades de saludo a ese aniversario del Congreso Campesino en Armas concentradas en la cultura, deportes y exposiciones fotográficas.

En el memorable congreso participaron más de 2 000 delegados campesinos en representación de los municipios de San Luís, Mayarí, Sagua de Tánamo, Yateras, Baracoa y Guantánamo.

