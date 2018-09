Congreso de los CDR abordará el legado de Fidel

La Habana, Cuba. – Una de las sesiones del IX Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), profundizará en el ejemplo, las ideas y el legado de Fidel, anunció a Radio Reloj, Carlos Rafael Miranda.

El coordinador nacional de la organización manifestó que expondrán como en las condiciones de hoy en Cuba, los CDR, seguirán siendo consecuentes con el pensamiento y las enseñanzas del invicto Comandante.

Carlos Rafael Miranda, añadió que analizarán vías para que los Comités ejerzan mejor su labor en las cuadras y los barrios en tareas como la vigilancia, la prevención, el enfrentamiento al delito, las ilegalidades, el trabajo político ideológico con la familia y en especial con los jóvenes.

El IX Congreso de los CDR sesionará desde este miércoles y hasta el viernes en La Habana, y en su clausura se proclamarán las provincias Vanguardias y Destacadas.

