Congreso de la ACLIFIM por una mayor inclusión social

Lograr una mayor inclusión social y llegar al verdadero empoderamiento de las mujeres con discapacidad, es el objetivo del VI Congreso de la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores, ACLIFIM, que se desarrollará del 13 al 15 de este mes.

Por el respeto a la diversidad, la inclusión y la participación efectiva, es el lema que preside el evento, en el cual se evaluará el cumplimiento de los objetivos de la organización en los próximos 5 años de trabajo, anunció el comité organizador.

El Palacio de Convenciones de La Habana es la sede del encuentro y entre los temas contempla las barreras arquitectónicas, fenómeno que afecta directamente a esas personas al no poder integrarse con plenitud y entrar a lugares inevitables para llevar una vida normal.

Su misión fundamental es la integración de las personas con discapacidad físico motora a una vida socialmente útil con iguales derechos y oportunidades.

