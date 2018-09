Congreso cederista: gran escenario para debates cruciales

El Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución involucra a más de 137 mil organizaciones de base y a los más de ocho millones de cubano que la integran, precisó Carlos Rafael Miranda, integrante del Consejo de Estado y Coordinador Nacional de la organización.

Durante el abanderamiento de la representación guantanamera al evento, precisó que ese cónclave será espacio para debates cruciales en los que tendrán amplia participación la juventud.

Miranda sostuvo junto al también integrante del Comité Central del Partido y su Primer Secretario en Guantánamo, Denny Legrá, un fructífero intercambio con los 27 integrantes de la delegación más oriental.

En la agenda del Congreso, según dio a conocer, figuran la vida interna, el trabajo comunitario, el enfrentamiento al delito y a las ilegalidades, la vigilancia revolucionaria y el papel de la familia.

